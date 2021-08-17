В Бурятии обстреляли собачий приют

В Улан-Удэ 11 августа неизвестные обстреляли собачий приют «Надежда». Об этом сообщает «МК в Бурятии».

Вчера нас обстреляли. Со стороны леса по нашим питомцам устроили стрельбу. Стреляли не дротиками, а мелкокалиберными патронами. Кто-то решил, что питомцы приюта «Надежда» — отличная мишень для оттачивания охотничьего мастерства, — отметили в приюте.

Отмечается, что выстрелы испугали и без того достаточно пугливых животных, которые из-за громких и резких звуков суматошно бегали по прогулочному двору приюта. После чего многие просто забились в будки своих вольеров. Никто из животных не пострадал.

В МВД по Республике Бурятия сообщили, что по заявлению из приюта проводится проверка, по итогам которой будет принято правовое решение.

Ранее стало известно, что в Октябрьской районе Новосибирска на улице Якушева сгорел питомник для собак «Верность». Он работал в городе больше десяти лет. Спасатели эвакуировали 32 собаки, а работники объекта спасли ещё 148 животных. Пожар начался на кухне, после чего вспыхнули деревянные вольеры. По предварительным данным, погибло шесть животных.