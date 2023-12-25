«Уже был следователь»: адвокат Киркорова об инциденте с охранником Адвокат Добровинский: Филиппу Киркорову удалось уладить конфликт с охранником

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокат Александр Добровинский в разговоре с NEWS.ru заявил, что инцидент с охранником, которого, предположительно, толкнул певец Филипп Киркоров на концерте в «Крокус Сити Холле», уже удалось разрешить. По его словам, сотрудник по неясным причинам не позволял артисту зайти в собственную гримерку. Юрист также добавил, что сразу после инцидента к народному артисту России приходил следователь, после чего было принято решение о закрытии дела.

Это старая история. Уже был следователь, пообщались, и все стало на свои места. Просто из-за обсуждения вечеринки вспомнили про рабочего, который по непонятным причинам не пускал Киркорова в его же собственную гримерку. Думаю, дело уже закрыто, хотя я им не занимался. Филипп ходит на свободе, без наручников, ни судов, ни вызовов в органы нет. Но есть имя Филипп Киркоров, и всем неймется, — рассказал Добровинский.

«Царьград» ранее сообщил, что Киркоров на мероприятии в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» столкнул охранника со сцены, в результате чего секьюрити получил травмы. На записи камеры наблюдения видно, что охранник стоял на краю сцены, обеспечивая безопасность певца, и в момент, когда Киркоров проходил мимо, мужчина упал со сцены, после чего артист, обернувшись, что-то крикнул.