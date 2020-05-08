Учёный рассказал о коварной особенности коронавируса

https://static.news.ru/photo/a91e899a-913c-11ea-a040-fa163e074e61_660.jpg Фото: Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press

Академик РАН, доктор медицинских наук Армаис Камалов объяснил, какие особенности есть у коронавируса нового типа. По его словам, иногда медикам непонятно, почему человек с высочайшей температурой выздоравливает на третьи сутки, а пациент с лёгкими симптомами вдруг оказывается на ИВЛ.

Этот вирус расшифровывается и учёными, и врачами прямо «с колёс». Мы только начинаем его понимать и чувствовать, — пояснил академик.

По мнению специалиста, на течение COVID-19 влияет генетика и особенности иммунной системы. Это, как подчеркнул учёный, своеобразный «внутренний паспорт человека».

Есть люди, которые каждый сезон болеют всеми возможными вирусными инфекциями. А есть те, кто противостоит им на протяжении многих лет, — объяснил Камалов.

Учёный отметил, что трудно предугадать, как коронавирус себя поведёт у того или иного человека, поэтому медикам приходится подбирать лечение персонально для каждого пациента.

Ранее, как писал NEWS.ru, Камалов заявил, что иммунитет к коронавирусу может выработаться не у всех. По мнению академика, если вирус в небольших концентрациях попадает в организм и иммунитет с ним быстро справляется, то антитела могут и не возникнуть.