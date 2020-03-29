https://static.news.ru/photo/e500572e-71b4-11ea-bc4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Всех участников встреч с президента РФ Владимиром Путиным и работающих рядом с ним сотрудников администрации заранее тестируют на коронавирус, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, сейчас делается всё, чтобы застраховать российского лидера от опасности заражения. При этом, отметил пресс-секретарь, Путин до сих пор пожимает всем руки и ему пока никто не сказал о том, что стоит отказаться от этой традиции.

Может быть, кто-то и скажет, я не знаю. Посмотрим на грядущих на следующей неделе мероприятиях, — добавил Песков.

Как писал NEWS.ru, ранее пресс-секретарь президента РФ заявил, что решение президента Владимира Путина о визите в инфекционную больницу в Коммунарке было принято спонтанно и без предварительной подготовки.

На сегодняшний день в России зафиксировано 1534 случая коронавирусной инфекции, из которых более 1000 — в Москве. Выздоровели 64 человека, скончались 8.

В мире инфицированы более 671 тысячи человек. Жертвами болезни стали более 30 тысяч человек, выздоровели свыше 145 тысяч.