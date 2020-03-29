https://static.news.ru/photo/2384b30a-71b0-11ea-90a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Решение президента Владимира Путина о визите в инфекционную больницу в Коммунарке было принято спонтанно и без предварительной подготовки.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1». Пресс-секретарь отметил, что, как правило, каждая поездка Путина тщательно прорабатывается и до приезда главы государства на месте работает так называемая передовая группа. В случае с визитом в Коммунарку президент обошёлся «без подготовки вообще» и «всё определялось по ходу».

Песков подчеркнул, что главврач больницы Денис Проценко не знал о предстоящем визите Путина. Медик вышел встречать главу Роспотребнадзора Анну Попову и вице-премьера Татьяну Голикову, а «предстал перед ним президент Российской Федерации».

Визит Путина в Коммунарку состоялся 25 марта. Глава государства оделся в защитный костюм и пообщался с медперсоналом и пациентами учреждения, писал NEWS.ru.

Всего в России зафиксировано 1534 случая коронавирусной инфекции, из которых более тысячи приходится на Москву. Выздоровели 64 человека, скончались — восемь.