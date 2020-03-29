Решение президента Владимира Путина о визите в инфекционную больницу в Коммунарке было принято спонтанно и без предварительной подготовки.
Об этом
Песков подчеркнул, что главврач больницы Денис Проценко не знал о предстоящем визите Путина. Медик вышел встречать главу Роспотребнадзора Анну Попову и вице-премьера Татьяну Голикову, а «предстал перед ним президент Российской Федерации».
Визит Путина в Коммунарку состоялся 25 марта. Глава государства оделся в защитный костюм и пообщался с медперсоналом и пациентами учреждения, писал NEWS.ru.
Всего в России зафиксировано 1534 случая коронавирусной инфекции, из которых более тысячи приходится на Москву. Выздоровели 64 человека, скончались — восемь.
Добавьте наши новости в избранные источники