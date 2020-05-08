У задержанных в центре Москвы коммунистов были спецпропуска

https://static.news.ru/photo/537d0016-91fa-11ea-9e6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Муниципальный депутат Сергей Цукасов рассказал о задержании его и других парламентариев в центре Москвы. По его словам, у них были оформлены спецпропуска.

Кроме того, во время проведения своей акции политики соблюдали социальную дистанцию и находились в двух метрах друг от друга, передаёт ТАСС.

Цукасов отметил, что всех задержанных хотят привлечь по статье о нарушении режима повышенной готовности, несмотря на наличие разрешающих документов. Некоторых активистов уже отпустили из ОВД «Пресненский».

Ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников, посетивший это ОВД, сообщил о нарушениях.

В книге доставленных лиц на момент проверки (13:35) не было записей о гражданах, находившихся в автозаке, по словам сотрудников полиции, с 11:55. Две камеры из трёх находятся в неудовлетворительном санитарном состоянии, — подчеркнул он.

Как писал NEWS.ru, на Пушкинской площади Москвы сотрудники полиции задержали нескольких депутатов столичной Думы от КПРФ. Они вышли на акцию в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.