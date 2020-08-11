У Ефремова подозревают предынсультное состояние

https://static.news.ru/photo/6cef802e-dbcd-11ea-ad2b-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врачи скорой помощи, увёзшие актёра Михаила Ефремова в больницу из зала суда, подозревают у него предынсультное или предынфарктное состояние.

Об этом рассказал журналистам защитник актёра Эльман Пашаев. Юрист заявил, что получил информацию непосредственно от медиков. Пашаев намекнул, что в состоянии Ефремова виноваты представители СМИ.

Из-за кого это? Я думаю, это из-за журналистов, не вас всех, но есть там некоторые... Сделали из этого ДТП шоу, — сказал адвокат.

11 августа должен был состояться допрос Ефремова по делу о смертельном ДТП с его участием. Однако до начала заседания в суд вызвали скорую помощь, врачи которой приняли решение о госпитализации артиста. Как передавал NEWS.ru, заседание перенесли на 12 августа.

ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым он управлял, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. 57-летний водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. Известно, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили остаточные следы наркотических средств. Сейчас актёр помещён под домашний арест. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.