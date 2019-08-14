https://static.news.ru/photo/8b4c1e40-bea2-11e9-9e32-fa163e074e61_660.jpg Баку Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Турагентства советуют россиянам проводить отпуск в республиках бывшего СССР вместо отдыха на курортах Черноморского побережья Грузии.

Как сообщила журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, вместо Грузии туристам предлагают отдохнуть в Армении и Азербайджане.

Вместе с тем она пояснила, что туристы, желающие провести отпуск именно на грузинских курортах, попадают в страну через другие страны, например, Турцию или Белоруссию.

Ранее News.ru писал, что на встрече со СМИ Ломидзе рассказала, что курорты Краснодарского края стали самым популярным направлением у российских туристов летом 2019 года. По её словам, до конца года их могут посетить около 17 миллионов туристов, что на миллион больше, чем в предыдущем году.

Авиасообщение с Грузией было временно приостановлено с 8 июля. Основанием для этого послужил антироссийский митинг, прошедший в Тбилиси во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия, в которой принимали участие депутаты Госдумы РФ.