Трюк с орехами и сыром для идеальной корочки — мясной шедевр из духовки

Этот рецепт раскрывает главный секрет сочного мяса — хрустящая золотистая корочка, которая сохраняет весь сок внутри. Куриные бедра в ароматной панировке из сыра и миндаля получаются невероятно вкусными и готовятся практически без вашего участия.
Ингредиенты:
- куриные бедра — 800 г;
- миндальная мука — 50 г;
- панировочные сухари — 40 г;
- твердый сыр — 30 г;
- яйцо — 1 шт.;
- оливковое масло — 1 ст. л.;
- соль — 8 г (1,5 ч. л.);
- смесь перцев — 0,5 ч. л.;
- паприка — 1 ч. л.;
- чесночный порошок — 0,5 ч. л.
Приготовление:
- Разогреть духовку до 200 °C.
- Смешать миндальную муку, сухари, тертый сыр и специи.
- Яйцо взбить с 1 ст. л. воды.
- Куриные бедра обмакнуть в яйцо, затем в сухую смесь.
- Выложить на решетку, сбрызнуть маслом.
- Запекать 35–40 минут до хрустящей корочки.
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