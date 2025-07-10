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10 июля 2025 в 19:00

Трюк с орехами и сыром для идеальной корочки — мясной шедевр из духовки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот рецепт раскрывает главный секрет сочного мяса — хрустящая золотистая корочка, которая сохраняет весь сок внутри. Куриные бедра в ароматной панировке из сыра и миндаля получаются невероятно вкусными и готовятся практически без вашего участия.

Ингредиенты:

  • куриные бедра — 800 г;
  • миндальная мука — 50 г;
  • панировочные сухари — 40 г;
  • твердый сыр — 30 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • оливковое масло — 1 ст. л.;
  • соль — 8 г (1,5 ч. л.);
  • смесь перцев — 0,5 ч. л.;
  • паприка — 1 ч. л.;
  • чесночный порошок — 0,5 ч. л.

Приготовление:

  1. Разогреть духовку до 200 °C.
  2. Смешать миндальную муку, сухари, тертый сыр и специи.
  3. Яйцо взбить с 1 ст. л. воды.
  4. Куриные бедра обмакнуть в яйцо, затем в сухую смесь.
  5. Выложить на решетку, сбрызнуть маслом.
  6. Запекать 35–40 минут до хрустящей корочки.

Ранее также сообщалось о рецепте хрустящих наггетсов, которые можно приготовить дома, причем без масла. Это легкий и полезный вариант курочки, которую не отличить от фастфуда по вкусу.

еда
курица
рецепты
кулинария
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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