Трюк с орехами и сыром для идеальной корочки — мясной шедевр из духовки

Трюк с орехами и сыром для идеальной корочки — мясной шедевр из духовки

Этот рецепт раскрывает главный секрет сочного мяса — хрустящая золотистая корочка, которая сохраняет весь сок внутри. Куриные бедра в ароматной панировке из сыра и миндаля получаются невероятно вкусными и готовятся практически без вашего участия.

Ингредиенты:

куриные бедра — 800 г;

миндальная мука — 50 г;

панировочные сухари — 40 г;

твердый сыр — 30 г;

яйцо — 1 шт.;

оливковое масло — 1 ст. л.;

соль — 8 г (1,5 ч. л.);

смесь перцев — 0,5 ч. л.;

паприка — 1 ч. л.;

чесночный порошок — 0,5 ч. л.

Приготовление:

Разогреть духовку до 200 °C. Смешать миндальную муку, сухари, тертый сыр и специи. Яйцо взбить с 1 ст. л. воды. Куриные бедра обмакнуть в яйцо, затем в сухую смесь. Выложить на решетку, сбрызнуть маслом. Запекать 35–40 минут до хрустящей корочки.

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