«Трубы рвутся, износ — 60%»: депутат откровенно рассказала о проблемах ЖКХ Депутат Хованская: передача сферы теплоснабжения частникам была ошибкой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Январь в России омрачила череда коммунальных аварий: что ни день, то новость об очередном регионе, жители которого остались в морозы без отопления. Проблему уже успели ощутить на себе Подмосковье, Тульская и Новосибирская области, Приморье. NEWS.ru поговорил с председателем комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Галиной Хованской и узнал ее мнение о причинах происходящего в стране.

Если бы трубы были качественные, то они бы выдержали морозы

— Сейчас коммунальные аварии уже за Урал перебрались, где только и делает что «рвется». Как только морозы туда ушли — там началось. Хотя по масштабам не так, как было в Московской области, в Климовске, где по ночам температуры доходили до минус 32 градусов.

Это действительно была экстремальная ситуация. Но если бы трубы были качественными, если бы они находились в нормальном состоянии, то этот перепад они бы выдержали. Они должны выдерживать и более низкие температуры, учитывая, в какой климатической зоне мы живем.

Доля изношенных труб очень высокая

— Раньше (в 90-е. — NEWS.ru) ситуация по теплоснабжению была вообще катастрофической: МЧС даже возило печки на Дальний Восток. Трубы не ремонтировались, не менялись — был у нас ужас и караул. Доля труб в аварийном состоянии достигала 70–80%.

Фото: Photoagency Interpress/Russian Look/Global Look Press

И все же процесс обновления инфраструктуры шел по стране. В последние годы он шел достаточно эффективно. Тем не менее сделано было не все.

Сегодня доля износа составляет 60–65%. Это все еще очень много. Но в зависимости от региона процент может отличаться: так, в дотационных регионах ситуация будет хуже, в Москве — лучше.

Более того, были предприняты шаги, которые, как я считаю, только ухудшили ситуацию. Я имею в виду передачу теплосетей в концессию в надежде на то, что частный «благотворитель» будет вкладывать свои средства в эту инфраструктуру.

Передача теплоснабжения частникам — полное безобразие

— А он (частник. — NEWS.ru) пришел только для того, чтобы просто получить прибыль. Извлечение прибыли — это, собственно, его право по Гражданскому кодексу. А, учитывая, что у нас тарифы на коммунальные услуги регулируемые, он эту прибыль получить не мог, если бы еще вкладывался в замену или ремонт труб.

Вот, например, много лет назад была встреча с английскими предпринимателями и их местными структурами, которые занимались водоснабжением. Когда у них там передали это в частные руки, то качество воды упало, а тарифы, наоборот, выросли. Они тогда нам говорили: «Не повторяйте наших ошибок, не наступайте на те же грабли». Но мы повторили.

Передача в частные руки — это полное безобразие, потому что все в итоге ложилось на бюджет. Частники требовали компенсации убытков, которые они несут из-за того, что тарифы регулируются публичной властью.





Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Были прецеденты, когда трубы меняли на аварийные

— В Петербурге в свое время были прецеденты, когда аварийные трубы меняли на такие же аварийные (речь о скандале 2012 года. — NEWS.ru), а потом отчитывались, что все хорошо. Понятно, к чему это может привести.

В Москве, я надеюсь, такое не практиковалось, по крайней мере, массово. В тех районах столицы, где установили более современные, полимерные трубы (некоторые могут до 100 лет служить верой и правдой), таких проблем нет.

Вот для примера: если раньше у нас подачу горячей воды летом останавливали на месяц, то сейчас в некоторых префектурах — это Запад, Юго-Запад — воду отключают от силы на три дня: чтобы убедиться, что все в порядке. В центре города ситуация, конечно, сложнее.

Виноваты в случившемся все

— Виноваты в случившемся все, начиная сверху. Потому что нет финансирования. У муниципалитета, например, ответственность есть, а денег нет. Или у субъекта (РФ. — NEWS.ru) ответственность есть, но он дотационный и просто не может выделить на это деньги. Финансы, бюджет — это верхний уровень управления.

В последнее время мы стали больше внимания уделять адекватности финансирования регионов. Не все дотационные регионы — бездельники. В некоторые из них просто не заманишь застройщиков (например, в Еврейскую автономную область).

Хорошие трубы выдержат даже 40 градусов мороза

— Если у нас трубы поменяют на качественные, с длительным сроком износа, то ничего такого (аварий. — NEWS.ru) не будет. Они выдержат и 32, и даже 40 градусов мороза.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ничего нового мы не придумаем. Если произошла авария, значит, не было проведено замены изношенных труб, или их поменяли как в Санкт-Петербурге (сразу на аварийные. — NEWS.ru).

Для того чтобы сделать качественные ремонт, нужны средства. Вот сейчас из Фонда национального благосостояния выделены деньги на развитие коммунальной инфраструктуры.

Одномоментно решить проблему не получится

— Одномоментно эту проблему не решить, она зрела десятилетиями. Я все это наблюдала своими глазами. Сказать, что если завтра вдруг у нас возникнут какие-то огромные деньги (хотя и сейчас большие деньги выделяются), то мы все сразу решим, нельзя.

Это долгий процесс. За раз не заменишь в России все трубы, которые, что называется, приказали долго жить. Это дело не одного года. Проблема решалась и решается, конечно. Но не так быстро, как хотели бы граждане.

У нас (в России. — NEWS.ru), готовясь к зиме, подмахнули [бумаги] в надежде на то, что прокатит. А зима оказалась такой, что не прокатило, и люди остались без тепла в жуткий мороз. Вот эти холода, которые нетипичны для нашей средней полосы, высветили все эти «язвы».

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