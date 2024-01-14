Первый министр экономики России назвал причины «катастрофы с ЖКХ» Андрей Нечаев: проблемы с отоплением в регионах могут быть вызваны воровством

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проблемы с отоплением в регионах, из-за которых «люди просто замерзают», могут быть вызваны воровством и имитацией работы, предположил первый министр экономики России Андрей Нечаев в Telegram-канале. По его мнению, дополнительных денег для сферы ЖКХ нет из-за геополитических приоритетов государства.

Зима чуть холоднее обычной, и уже в большом числе регионов катастрофа с ЖКХ, и люди просто замерзают. Видимо, результаты имитации деятельности и воровства копились, и теперь прорвало. А дополнительных денег нет, все уходит на войну с НАТО, — написал политик.

В начале 2024 года тысячи жителей Подольска и нескольких других городов Подмосковья остались без отопления в рекордные для этой местности морозы. Позже из-за коммунальных аварий тепло перестали подавать в некоторые районы Химок, Электростали, Солнечногорска. Теплотрассы вышли из строя и в других регионах России — такая же ситуация сложилась в Воронеже, Владимире, Волгограде и других городах.

Экс-депутат Госдумы, эксперт по ЖКХ Олег Шеин поделился мнением о том, почему коммунальный коллапс случился именно сейчас, кто в этом виноват и как можно исправить ситуацию. Виноват ли губернатор Подмосковья Андрей Воробьев — разбирался NEWS.ru.