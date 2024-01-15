«Мы будто проклятые»: что говорят в Новомосковске о ситуации с отоплением

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жители Новомосковска, в котором проживают более 110 тыс. человек, замерзают из-за поломки на ГРЭС: в домах начали остывать батареи. В некоторых квартирах температура воздуха опустилась ниже 10 градусов тепла. NEWS.ru поговорил с жителями Новомосковска и выяснил, как обстоят дела с отоплением сейчас и что они делают для того, чтобы согреться.

Что произошло в Новомосковске

В воскресенье, 14 января, в СМИ появилась информация о том, что город Новомосковск в Тульской области остался без отопления. Чуть позже ситуацию прокомментировали в местной администрации. По словам чиновников, отопление по-прежнему есть, просто его температура снижена.

Батареи 372 жилых домов, десяти школ, 16 детских садов и одной больницы стали холоднее из-за аварии на Новомосковской ГРЭС, где вышел из строя высоковольтный ввод выключателя трансформатора.

«[Глава правительства региона] Вячеслав Федорищев поручил направить дополнительные ресурсы для скорейшей ликвидации последствий аварии, подготовить необходимые аварийные бригады, направить передвижные электростанции в город», — отметили в администрации.

Днем 15 января местные власти отчитались о переводе многоквартирных домов и соцобъектов на резервную линию теплоснабжения. По их словам, на ГРЭС и ЦТП № 1 запустили один резервный и два дополнительных котла. До конца понедельника температуру отопления обещают довести до нормы. Сообщалось, что параллельно продолжается ремонт ввода выключателя трансформатора.

Как писали местные СМИ со ссылкой на областное правительство, к утру 15 января в Новомосковск из Санкт-Петербурга должны были доставить необходимое для починки оборудование вместе и бригаду монтеров.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что говорят о ситуации с отоплением жители Новомосковска

Опрошенные NEWS.ru местные жители признают, что отопление только уменьшили, а не отключили полностью. Однако из-за этого в некоторых квартирах температура воздуха упала ниже 10 градусов тепла.

Как утверждают местные жители, батареи начали остывать задолго до сообщения об аварии — уже утром субботы. В некоторых домах, например на улице Калинина, отопление работает нестабильно последние четыре-пять дней: радиаторы все это время были «то теплые, то холодные», поделился с NEWS.ru собеседник из Новомосковска.

«Дела обстоят плохо. Батареи не ледяные, еле-еле теплые. Сейчас (утром 15 января. — NEWS.ru) температура в некоторых углах квартиры пять, восемь, десять градусов [тепла]», — рассказала NEWS.ru Виктория, проживающая на улице Дружбы.

По ее словам, на кухне пол и вовсе остыл до плюс одного градуса, а под окном температура стены уже ниже нуля.

В разных частях Новомосковска ситуация с отоплением отличается. Например, у Светланы, проживающей на улице Генерала Белова, температура в квартире держится на отметке в 17 градусов. «Батареи теплые, но еле-еле. В квартире 17 градусов [тепла], у меня еще и крайний этаж. Спасаюсь никак. Мерзну», — поделилась она с NEWS.ru.

Тем временем житель дома на Донской улице по имени Антон в разговоре с NEWS.ru подтвердил, что температура батарей ниже нормы, но, по его словам, находиться в квартире все равно достаточно комфортно.

«Обогрев ниже нормы. В одном из комментариев (в соцсетях. — NEWS.ru) кто-то писал — „как топленое молоко“. Утром так и было. <...> В целом температура и дома, и на работе не мешает выполнять обычные житейские надобности. [К тому же] город газифицирован, и с горячей водой проблем нет», — рассказал мужчина.

По словам многих местных жителей, дозвониться до аварийных служб не получается уже второй день. В Сети пользователи предлагают своим соседям смириться и переждать, но последние возражают: у некоторых есть дети, которым перенести такой холод тяжело.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Обратной связи с ЖЭУ нет. Дозвониться не может никто: ни мать, ни соседи, ни мы с женой. Мы как будто какие-то проклятые, никому ненужные. Телефон вообще никто не хочет брать», — пожаловался в разговоре с NEWS.ru житель 19-го квартала Новомосковска.

По словам пользователей Сети, в некоторых домах батареи начали теплеть еще с вечера воскресенья, а в других отопление дали утром понедельника. Однако некоторые жители заявляют, что вынуждены согреваться альтернативными способами.

«На некоторых улицах уже тепло со вчерашнего вечера, так что не переживаем, сегодня-завтра весь город протопят», — сообщила местная жительница Ксения.

Кого жители Новомосковска винят в аварии

Во всем виноват Джо Байден, в шутку пишут местные жители в соцсетях и генерируют с помощью нейросетей картинки, где американский президент лично ломает трубы в России.

Многие местные видят проблему в том числе в недостатке котельных. Например, одна из жительниц пишет, что все «ликвидировали» и теперь, если что-то произойдет с ГРЭС, «весь город без тепла останется».

«Котельные, которые работали по секторам, убрали, и жителей посадили на один источник отопления. Итог: у кого-то бывает „Африка“, а у дальних районов еле теплые батареи. Банальная потеря тепла», — соглашается другая жительница города.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В целом же жители Новомосковска с пониманием относятся к случившемуся. Некоторые, припоминая другие подобные инциденты в регионах РФ, указывают на то, что проблема должна решаться не на местном, а на федеральном уровне.

«Глава администрации [Руслан Бутов] не виноват, он недавно вступил в должность. Я бы назвал это ошибкой ответственного за трансформатор, но это к ребятам с полномочиями [вопросы]», — отметил в беседе с NEWS.ru местный житель Антон.

Как люди спасаются от холода

Пока одни спокойно переносят недостаток тепла в квартирах, другие используют разные методы, например газовые плиты, хотя они и не позволяют полностью протопить жилье.

«На маленьком пламени в четыре конфорки не то чтобы греет квартиру, но за счет вот этого исходящего тепла получается, что внутри образуется такой слегка теплый вакуум, который не дает стенам сыреть», — рассказала NEWS.ru жительница пятиэтажки на улице Дружбы.

По ее словам, таким образом ей удалось прогреть воздух до 21 градуса тепла на кухне.

Некоторые из местных жителей, с которыми поговорил NEWS.ru, пользуются электрическими печками. Хотя многие все же стараются греться другими способами, опасаясь, что от них может сломаться проводка.

Виктория с улицы Дружбы поделилась, что они с супругом и их дети спят в свитерах сразу под несколькими одеялами.

«Дома у нас имеется тепловая пушка и сплит-система, маленький ребенок спит в теплой одежде и под двумя одеялами, мы (она, ее муж и старший ребенок. — NEWS.ru) также спим одетые в свитера и под двумя одеялами», — рассказала она NEWS.ru.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

По словам Виктории, все это не позволяет достаточно прогреть квартиру: вещи не сохнут, а из-за холода не получается помыть ребенка.

«Искупать малыша и постирать одежду сейчас нет возможности. <...> Из-за холода вещи не сохнут, ребенок раздетый трясется. На кухне и в коридоре плитка остыла до 1–3 градусов», — заключила женщина.

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