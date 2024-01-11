Экс-депутат рассказал, как предотвратить коммунальный коллапс в стране Экс-депутат Госдумы Шеин: финансирование сферы ЖКХ должно стать федеральным

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В сферу ЖКХ требуются серьезные государственные вложения на федеральном уровне для предотвращения коммунального коллапса, заявил NEWS.ru экс-депутат Госдумы, эксперт по ЖКХ Олег Шеин. По его словам, несмотря на то что финансирование отрасли с 2000-х годов значительно выросло, этого недостаточно для решения всех существующих проблем.

Госвложения требуются на федеральном уровне. Объем финансирования вырос — раньше государство тратило на ЖКХ 1,2% ВВП, сейчас эта цифра дошла до 1,7%. В переводе на рубли это примерно 700 млрд рублей ежегодно. Но это не работает, — заявил Олег Шеин.

По его словам, из 1,7% ВВП, которые сейчас идут на ЖКХ, 0,6% — это федеральные деньги. А остальное — деньги регионов и, как в Тольятти, богатых муниципалитетов.

Но это система жизнеобеспечения. Она не может настолько сильно зависеть от того, насколько регион богатый или бедный. Это бессмыслица, — сказал Шеин.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал заместителя главы подмосковного Подольска Романа Рязанцева, а также начальника котельной ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» Александра Чикова из-за прорыва теплотрассы в Подольске. Из-за аварии на котельной в микрорайоне Климовск 4 января без отопления остались жители 176 многоквартирных домов.