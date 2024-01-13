Морозы до -52 и мокрый снег: какая погода ждет россиян с 15 по 21 января Метеоролог Вильфанд: Москву ждет резкое потепление после сильных морозов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москву, как и значительную часть Европейской России, ждет потепление после морозов в выходные. Но в Петербурге, на северо-западе и Урале сохранится холодная погода. На Сахалине прогнозируются сильные снегопады, а юг Сибири окажется во власти морозов. Какая погода ждет россиян с 15 по 21 января, NEWS.ru рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Какая погода будет в Москве

По словам метеоролога, морозная погода в выходные, которая началась из-за прихода на европейскую территорию России холодного арктического воздуха, в понедельник, 15 января, сменится. Ранее Вильфанд прогнозировал 13 января температуру воздуха минус 26–28 градусов в ночные часы, по области — до 30 градусов мороза. Днем ожидается минус 17–19, в Подмосковье — до 21 градуса ниже нуля.

В начале недели воздушные массы начнут перемещаться из Атлантики, и в последующие дни будет относительно тепло, за исключением Севера и северо-западной части.

В понедельник, 15 января, в Москву придет очередной циклон. Это приведет к заметному понижению атмосферного давления и резкому потеплению. Днем температура воздуха составит минус 1–3 градуса. В ночь на вторник, 16 января, прогнозируется минус 2–7, днем — минус 1–6. Будет облачно, пойдет небольшой снег, добавил Вильфанд.

В среду, 17 января, в Москве и области начнется похолодание. Термометры будут показывать минус 11–16 градусов ночью и минус 7–12 днем. В последующие дни недели ночные температуры прогнозируются в диапазоне минус 9–14 градусов, дневные — минус 4–9.

В Центральном федеральном округе будет примерно такая же погода, но на юге, в Центрально-Черноземном районе — Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской и Орловской областях — температура ожидается примерно на три-четыре градуса выше, чем в Москве.

Где в России будет плюсовая температура

В континентальных районах Краснодарского края температура резко повысится с минус 5–10 градусов в выходные до 6–10 градусов тепла, а на черноморском побережье — до плюс 13, ночные температуры ожидаются от −1 до +3 градусов. В целом температурный фон в Южном и Северо-Кавказском округах будет около или выше климатической нормы.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В каких регионах будет очень холодно

На северо-западе Европейской России вся первая половина предстоящей недели будет «очень холодной», говорит Роман Вильфанд. В Карелии, Коми, Ненецком автономном округе, Петербурге, Ленинградской, Мурманской, Архангельской, Вологодской, Псковской и Новгородской областях температура на 7–20 градусов ниже нормы.

В Петербурге и Ленобласти температурный фон будет находиться в диапазоне минус 16–23 градуса, в Республике Коми — минус 30–40, в Ненецком автономном округе — минус 32–36. Даже в Мурманской области, которая находится под влиянием теплого течения Гольфстрим, ожидается минус 21–27 градусов.

В каких регионах России погода будет неустойчивой

На Урале в понедельник и вторник прогнозируется морозная погода, а затем потеплеет. В ночные часы в Свердловской области столбики термометров опустятся до минус 20 градусов, днем — минус 10–15. В последующие дни ожидается значительное повышение температурного фона — до минус 10–12 градусов ночью и минус 4–7 днем. Также потепление ожидается в Челябинской, Курганской и Тюменской областях.

На юге Западной Сибири — в Алтайской крае, Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях — после теплого воскресенья (с дневными температурами от +2 до −4) начнется резкое понижение температуры примерно на 20–25 градусов.

«С этим связаны такие явления, как осадки преимущественно в виде мокрого снега, переходящего в снег, сильный гололед, отложения мокрого снега, заносы на дорогах, усиление ветра с порывами до 25–30 метров в секунду и гололедица», — пояснил Роман Вильфанд.

В последующие дни в регионах Западной Сибири столбики термометров будут опускаться до 25 градусов мороза и ниже в ночные часы, днем — до минус 15–20.

На юге Красноярского края в понедельник ожидается минус 13–20 градусов ночью и около 10 градусов ниже нуля днем. Затем начнется заметное понижение температуры до минус 23–27 градусов ночью, а местами до минус 32. А днем — около 17–20 градусов мороза.

В Иркутской области очень большой разброс температур. Если на северо-востоке региона в первой половине недели ожидается до 35 градусов мороза, то на юге — до −12. В понедельник в южных районах страны воздух местами прогреется до минус 1–3.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Какая погода будет на востоке России

В Якутии практически повсеместно ожидается температура воздуха минус 45–52 ночью, днем будет теплее примерно на 10 градусов. В Амурской области и Хабаровском крае тоже холодно: ночью столбики термометров будут опускаться до минус 25–35 градусов, а днем — до 15–22 и 15–20 градусов соответственно.

В Приморском крае на востоке в горах — минус 25–30 градусов, а на побережье в дневные часы воздух прогреется от −5 до +1 градуса. В этих регионах ожидаются небольшие осадки, но наиболее заметными снегопады будут на протяжении всей недели на Сахалине.

Ранее в пресс-службе Минтранса Сахалинской области сообщили, что из-за метели ограничили движение пассажирского транспорта по восьми маршрутам, соединяющим Южно-Сахалинск и населенные пункты шести районов региона. В ведомстве отметили, что такие меры приняты во избежание дорожно-транспортных происшествий.

«На Сахалине ограничили движение межмуниципальных автобусов по восьми маршрутам. <...> Наблюдаются неблагоприятные погодные условия, осадки в виде снега, сильный порывистый ветер, ограничение видимости», — отметили в ведомстве.

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