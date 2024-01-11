Появились кадры сильной метели в Москве «112» опубликовал кадры с накрывшей Москву метелью

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Некоторые районы Москвы накрыла сильная метель, кадры заметенной снегом российской столицы публикует Telegram-канал «112». Отмечается, что из-за мощных осадков ухудшилась видимость. Как пишет канал, синоптики считают, что на город обрушилась практически «черная» метель.

«Черной» метелью называют погодные условия, когда снег идет крупными хлопьями и дует сильный ветер. Видимость при этом не превышает нескольких метров. Экстренные службы рекомендуют быть осторожными и внимательными на фоне ухудшения погоды.

Ранее ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что метель, накрывшую 11 января Москву, принес «особо резвый» атмосферный фронт, пришедший в столичный регион с севера, предварительно пройдя по Тверской и Ярославской областям. Эксперт отмечала, что снегопад может закончиться ближе к 14:00 мск.

До этого синоптик прогностического центра «Метео ТВ» Александр Ильин заявил, что жителей столицы ожидает наступление сильных морозов к концу рабочей недели. По его словам, в ночь с четверга на пятницу в российской столице похолодает до минус 18 градусов, а в субботу морозы усилятся до 20 градусов ниже ноля. Однако в воскресенье в Москве вновь наступит потепление, отмечает метеоролог.