Синоптик предупредил москвичей о возвращении сильных морозов Синоптик Ильин предупредил о возвращении морозов в Москву к 12 января

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителей Москвы ожидает наступление сильных морозов к концу рабочей недели, заявил синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин в комментарии изданию «Вечерняя Москва». По его словам, в ночь с четверга на пятницу в российской столице похолодает до минус 18 градусов, а в субботу морозы усилятся до 20 градусов ниже ноля. Однако в воскресенье в Москве вновь наступит потепление, отмечает метеоролог.

Специалист утверждает, что температура воздуха в Москве достигнет своего пика 11 января. Ожидается, что в четверг столбики термометров поднимутся до минус 6 градусов. В этот день на дорогах российской столицы сохранится гололедица.

Ближе к пятнице Москва окажется под влиянием холодного атмосферного фронта, что приведет к похолоданию. Температура воздуха будет колебаться в пределах от –13 до –18 градусов ночью и от –11 до –16 градусов днем. В субботу, 13 января, морозы будут усиливаться. Предполагается, что в дневные часы столбики термометров опустятся до минус 20 градусов, а в ночные — до минус 22 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее заявил, что 11 января в Москве прогнозируется понижение атмосферного давления и усиление снегопада. По его словам, метеорологи также ожидают метели, снежные заносы и образование гололедицы.