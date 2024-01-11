«Особо резвый фронт»: синоптик о том, почему Москву накрыла мощная метель Синоптик Позднякова: мощную метель в Москву принес «особо резвый» северный фронт

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мощную метель, накрывшую 11 января Москву, принес «особо резвый» атмосферный фронт, пришедший в столичный регион с севера, предварительно пройдя по Тверской и Ярославской областям, рассказала NEWS.ru ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Эксперт отметила, что снегопад может закончиться ближе к 14:00 мск.

Действительно, видимость, местами, сократилась метров до 300–500. Погода меняется в связи с тем, что мы сначала находились в теплом секторе циклона, центр которого находится над Вологодской областью, он смещается, и мы уже находимся в холодной тыловой части. К вечеру 11 января подморозит до −10 по Цельсию. Над Москвой пройдут несколько атмосферных фронтов, но нынешний проявил особенную резвость, — заявила Позднякова.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео ТВ» Александр Ильин заявил, что жителей Москвы ожидает наступление сильных морозов к концу рабочей недели. По его словам, в ночь с четверга на пятницу в российской столице похолодает до минус 18 градусов, а в субботу морозы усилятся до 20 градусов ниже ноля. Однако в воскресенье в Москве вновь наступит потепление, отмечает метеоролог.

Специалист утверждает, что температура воздуха в Москве достигнет своего пика 11 января. Ожидается, что в четверг столбики термометров поднимутся до минус 6 градусов. В этот день на дорогах российской столицы сохранится гололедица.