Вильфанд предупредил москвичей о ямальских морозах в выходные Вильфанд: в выходные в Москве ожидается до минус 28 градусов мороза

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В выходные дни в Московском регионе ожидается очень холодная, характерная больше для Ямала погода, заявил NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в субботу, 13 января, столбики термометров в столице опустятся до отметок минус 26–28 градусов в ночные часы, по области — до 30 градусов мороза. Днем, отметил Вильфанд, ожидается минус 17–19, в Подмосковье — до 21 градуса ниже нуля.

Новогодняя ночь по старому стилю, 14 января, также будет очень холодная — минус 24–26 градусов, местами до минус 30. Это ниже климатической нормы на 10–13 градусов. Днем, 14 января, ожидается минус 12–14 градусов, — сказал Вильфанд.

Серьезное похолодание в Москве связано с тем, что в тыл уходящего на восток циклона происходит вторжение холодных воздушных масс из самых северных регионов. Повышение атмосферного давления приведет к тому, что небо будет малооблачным, добавил Вильфанд.

Ранее начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок заявил, что крепкие морозы, пришедшие в Московский регион в первые дни нового года, вызваны «нервным» климатом с комбинацией циклонов и антициклонов. Кроме того, по его мнению, похолодание могло быть связано и с солнечной активностью.

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов рассказал, что потепления в столичном регионе следует ожидать только в понедельник, 15 января.