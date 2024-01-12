Синоптик предупредил москвичей о 25-градусных морозах в конце недели Синоптик Шувалов: в Москве 13 и 14 января прогнозируется до 25 градусов мороза

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аномально холодная погода прогнозируется в столице в конце недели, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, в выходные дни, 13 и 14 января, температура воздуха опустится до 20–25 градусов мороза. Потепления следует ожидать только в понедельник, 15 января, добавил метеоролог.

В конце недели в Москве ожидается сильное похолодание. В выходные температура воздуха в дневные часы составит 18–20 градусов мороза. Новогодняя ночь по старому стилю также будет холодной. К вечеру столбики термометров опустятся до −25 градусов. Потепления следует ожидать только в понедельник, 15 января, — рассказал Шувалов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что ночь на старый Новый год в Москве ожидается морозной, столбики термометров опустятся до минус 16–21 градуса. Он подчеркнул, что уже в понедельник, 15 января, в Москву и Подмосковье вернется нормальная для середины месяца погода. Ночные температуры составят минус 9–14, а дневные — минус 3–8.

До этого начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок заявил, что крепкие морозы, пришедшие в Московский регион в первые дни нового года, вызваны «нервным» климатом с комбинацией циклонов и антициклонов. Кроме того, по его мнению, похолодание могло быть связано и с солнечной активностью.