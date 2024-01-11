Москвичей предупредили о морозной погоде на старый Новый год Вильфанд заявил о морозной погоде в Москве на старый Новый год

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ночь на старый Новый год в Москве ожидается морозной, температура с 13 на 14 января составит в районе минус 16–21 градус, заявил NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, дневная температура в выходные прогнозируется от минус 9 до минус 14.

Новогодняя ночь по старому стилю (с 13 на 14 января) в столичном регионе также ожидается морозной — минус 16–21 градус. Днем в выходные прогнозируется минус 9–14. Существенных осадков с пятницы не ожидается, но в целом на небе будет облачно, за исключением субботы, когда будут возможны прояснения, — отметил Вильфанд.

Он подчеркнул, что уже в понедельник, 15 января, в Москву и Подмосковье вернется нормальная для середины месяца погода. Ночные температуры составят минус 9–14, а дневные — минус 3–8.

Ранее начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок заявил, что крепкие морозы, пришедшие в Московский регион в первые дни нового года, вызваны «нервным» климатом с комбинацией циклонов и антициклонов. Кроме того, по его мнению, похолодание могло быть связано и с солнечной активностью. Синоптик также добавил, что подобные погодные катаклизмы случаются из-за снижения до минимальных значений показателя солнечной активности, известного как число Вольфа.