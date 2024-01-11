Появились кадры грома и молнии в Подмосковье

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В Подмосковье сверкнула молния и раздались раскаты грома. Кадры разбушевавшейся стихии публикует Telegram-канал «Балашиха Life». 11 января Москву и Московскую область накрыла мощная метель. Из-за сильного снега с ветром ухудшилась видимость на улицах столицы.

Как правило, грозы возникают в теплое время года. Между тем доцент кафедры общей и экспериментальной физики АлтГУ кандидат физико-математических наук Татьяна Андрухова ранее сообщила KP.RU, что гроза может произойти в любое время года. Главное условие — соответствующая погода, отметила она.

Ранее появились видео и фото заметенной снегом столицы. Синоптики считают, что это почти «черная» метель, когда идет сильный снегопад и дует мощный ветер. В это время видимость не превышает нескольких метров.

До этого синоптик Татьяна Позднякова рассказала, что метель, накрывшую 11 января Москву, принес «особо резвый» атмосферный фронт. Он пришел в столичный регион с севера, предварительно пройдя по Тверской и Ярославской областям.

Эксперт отмечала, что снегопад может закончиться ближе к 14:00 мск. В свою очередь метеоролог Александр Ильин заявил, что жителей столицы ожидает наступление сильных морозов к концу рабочей недели. По его словам, в ночь на 12 января в столице похолодает до минус 18 градусов.