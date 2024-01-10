Педиатр рассказал, как без вреда для ребенка отогреть замерзшие руки и ноги Педиатр Шахвеледов: замерзшие детские руки и ноги нельзя греть в горячей ванне

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Замерзшие после прогулки детские руки и ноги не стоит отогревать горячими компрессами и ваннами, рассказал NEWS.ru заведующий педиатрическим отделением детской поликлиники Видновской КБ Рамил Шахвеледов. Он отметил, что для таких целей лучше растереть конечности ребенка, чтобы усилить кровообращение.

Замерзшие руки и ноги можно аккуратно растереть для усиления кровообращения. Горячие компрессы и ванны лучше не использовать — они могут вызвать болевые ощущения. Для щек подойдет мягкое тепло, вроде приложенного к ним полотенца. Подбирая одежду для прогулки, важно учесть погодные условия — она должна быть теплой, но при этом «дышащей», чтобы ребенок не перегревался и не потел. Также позаботьтесь о защите от влаги и ветра, — подчеркнул медик.

Ранее врач-педиатр Евгений Тимаков предупредил, что дети начнут чаще болеть в середине января. Он отметил, что в период каникул произойдет стабилизация эпидемиологической ситуации. При этом Тимаков не исключил локальные вспышки заболеваемости в дни школьных каникул. Он пояснил, что это происходит в том числе из-за того, что родители приводят заболевших детей в общественные места.

По словам медика, в настоящее время циркулирует несколько различных вирусов — грипп, коронавирус, метапневмовирус, микоплазменная инфекция, а также риновирусная и парагрипозная инфекции.