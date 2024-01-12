Сильная метель нарушила автобусное сообщение на Сахалине Движение автобусов из Южно-Сахалинска ограничили из-за метели

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Движение пассажирского транспорта по восьми маршрутам, соединяющим Южно-Сахалинск и населенные пункты шести районов Сахалина, ограничили из-за метели, сообщили ТАСС в пресс-службе Минтранса региона. Там отметили, что такие меры приняты во избежание дорожно-транспортных происшествий.

На Сахалине ограничили движение межмуниципальных автобусов по восьми маршрутам. <...> Наблюдаются неблагоприятные погодные условия, осадки в виде снега, сильный порывистый ветер, ограничение видимости, — отметили в ведомстве.

Ранее некоторые районы Москвы накрыла сильная метель. Синоптики считают, что на город обрушилась практически «черная» метель — так называют погодные условия, когда снег идет крупными хлопьями и дует сильный ветер. Видимость при этом не превышает нескольких метров. Очевидцы опубликовали кадры заметенной снегом российской столицы.

До этого синоптик прогностического центра «Метео ТВ» Александр Ильин заявил, что жителей столицы ожидает наступление сильных морозов к концу рабочей недели. По его словам, в ночь с четверга на пятницу в российской столице похолодает до минус 18 градусов, а в субботу морозы усилятся до 20 градусов ниже ноля. Однако в воскресенье в Москве вновь наступит потепление, отмечает метеоролог.