Следком возбудил уголовное дело после отключения отопления в Новосибирске

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело после коммунальной аварии, произошедшей в левобережных районах Новосибирска, сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области. По словам представителей ведомства, дело было возбуждено по факту выполнения работ и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Авария на теплосети произошла в ночь на 11 января в Ленинском районе Новосибирска, отметили в прокуратуре. В результате без отопления остались 104 жилых многоквартирных дома, 13 объектов социального значения, а также ряд других объектов. По факту ЧП в отношении неустановленных лиц было возбуждено уголовное дело. Прокурорам районов Новосибирска было поручено проверить законность эксплуатации теплосетей, а также изучить работу ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний.

Как сообщалось ранее, практически половина Омска осталась без электричества в результате срабатывания автоматической аварийной защиты на подстанции «Таврическая». По словам губернатора региона Виталия Хоценко, позднее специалистам удалось восстановить подачу электричества и полностью возобновить работу станции.