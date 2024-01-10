Треть Омской области погрузилась во мрак из-за неполадок на подстанции Треть Омской области осталась без света из-за аварийного отключения подстанции

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Половина Омска и почти треть области остались без света в результате срабатывания автоматической аварийной защиты на подстанции «Таврическая», сообщил министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса региона Владимир Шнипко. Спустя полтора часа местные власти сообщили о восстановлении электроснабжения.

На подстанции «Таврическая» 500 кВ сработала автоматически аварийная защита, в результате чего произошло отключение около третьей части Омской области, в том числе почти половина города Омска, — говорится в сообщении Шнипко.

Позже губернатор региона Виталий Хоценко сообщил, что энергетикам удалось восстановить электроснабжение сперва в Любинском, Саргатском, Тарском, Усть-Ишимском муниципальных районах. А спустя время он заявил о полном возобновлении работы на подстанции Таврическая.

Ранее сообщалось, что десятки домов остались без электричества и отопления в Ростове-на-Дону. Причиной стала авария на распределительных подстанциях. Отключения начались днем 7 января. Вначале в городе стало пропадать электричество, к вечеру в ряде домов исчезли также отопление и вода.

Ранее проблемы с теплоснабжением возникли в Подмосковье, они начались 4–5 января. В частности, в Подольске в микрорайоне Климовск это коснулось 170 жилых домов. На фоне низких температур власти объявили режим ЧС локального характера.