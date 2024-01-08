В Ростове-на-Дону десятки домов остались без света и тепла SHOT: авария привела к массовым отключениям света и отопления в Ростове-на-Дону

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Десятки домов остались без электричества и отопления в Ростове-на-Дону по причине аварий на распределительных подстанциях, пишет Telegram-канал SHOT. По имеющимся данным, отключения начались днем 7 января.

Отмечается, что вначале в городе стало пропадать электричество, к вечеру в ряде домов исчезли также отопление и вода. По информации подписчиков канала, проблемы наблюдаются, в частности, в жилых комплексах «West Side» и «Екатерининский».

Причиной случившегося называют сразу несколько аварий на электроподстанциях. Устранение поломок продолжается.

Ранее проблемы с теплоснабжением возникли в Подмосковье, они начались 4–5 января. В частности, в Подольске в микрорайоне Климовск это коснулось 170 жилых домов. На фоне низких температур власти объявили режим ЧС локального характера, для граждан были организованы пункты обогрева. СМИ писали, что в квартирах держалась температура около +10 градусов.

7 января Следственный комитет РФ по факту аварии возбудил уголовное дело. По предварительной версии, из-за неправильной эксплуатации котельной в городе произошел прорыв теплотрасс, в результате жилые дома, больницы, школы и детские сады остались без отопления и горячей воды.