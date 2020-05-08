Три тысячи россиян пожаловались на увольнения и сокращения

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Президент Конфедерации труда России и член Совета по правам человека при президенте Борис Кравченко рассказал о проблемах с рабочими местами россиян. По его словам, обе организации получили больше трёх тысяч жалоб граждан.

Люди жалуются на сокращения, увольнения и перевод в неоплачиваемый отпуск, передаёт «Интерфакс». При чём начали поступать не только индивидуальные обращения, но и сообщения больших групп работников.

Количество жалоб нарастает, — подчеркнул он.

Кравченко уверен, что в связи с ситуацией с распространением коронавируса уровень безработицы значительно превысит прогнозы главы Счётной палаты Алексея Кудрина и Министерства труда.

Полагаю, что оценки, которые ранее давал господин Кудрин и недавний прогноз министерства труда, занижены. Причём неоправданно занижены, — добавил он.

Ранее NEWS.ru писал, что российский бизнес нашёл способ избежать массовых увольнений за счёт сокращения окладов и увеличения отпусков. Так, 35% работников не заметили существенных изменений в своей работе после объявления нерабочих дней.