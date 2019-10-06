https://static.news.ru/photo/78bcee78-e82b-11e9-8be4-fa163e074e61_660.jpg Фото: privetsochi/vk.com

Три осла замечены на улицах города Сочи. Откуда они там появились, неизвестно.

Животные бродят сами по себе без присмотра, сообщают местные жители в социальных сетях. По их словам, ослы в течение недели блуждают в окрестностях образовательного учреждения в селе Весёлом Адлерского района курорта. Школа известна в Сочи как «олимпийская», так как была возведена в канун зимних Игр 2014 года.

Внешне состояние ослов нормальное, однако никаких опознавательных бирок, по которым можно было бы определить хозяина, на них нет.

privetsochi/vk.com

Сейчас горожане пытаются разыскать соответствующие службы, которые поймали бы необычных бродяг и пристроили их в заботливые руки.

Ранее в США, как писал News.ru, олень ворвался в салон красоты и распугал работников и посетителей. При этом животное вдребезги разбило окно и вышибло дверь.