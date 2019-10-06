Три осла замечены на улицах города Сочи. Откуда они там появились, неизвестно.
Животные бродят сами по себе без присмотра, сообщают местные жители в социальных сетях. По их словам, ослы в течение недели блуждают в окрестностях образовательного учреждения в селе Весёлом Адлерского района курорта. Школа известна в Сочи как «олимпийская», так как была возведена в канун зимних Игр 2014 года.
Внешне состояние ослов нормальное, однако никаких опознавательных бирок, по которым можно было бы определить хозяина, на них нет.
Сейчас горожане пытаются разыскать соответствующие службы, которые поймали бы необычных бродяг и пристроили их в заботливые руки.
Ранее в США, как писал News.ru, олень ворвался в салон красоты и распугал работников и посетителей. При этом животное вдребезги разбило окно и вышибло дверь.
Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен