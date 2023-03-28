Травматолог рассказал, какой протез установят Костомарову Травматолог Королев заявил, что Костомарову могут установить бионический протез кисти за несколько миллионов рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Производство биопротезов

Олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову могут установить бионический протез кисти, если такая операция понадобится, рассказал NEWS.ru заведующий отделением спортивной травматологии Международного центра охраны здоровья Максим Королев. Медик добавил, что стоимость подобных изделий достигает нескольких миллионов рублей.

Сейчас существуют бионические протезы. Это скрупулезная работа. Как правило их устанавливают на всю жизнь, но за ними нужно следить, проходить профилактику. Такой протез выдержит любой вес, смотря сколько там мышечной силы, обычно ограничений по поднятию нет. Протез создается индивидуально, под пациента, тщательно собирается анамнез, с какой целью, для чего водить машину, ощущать не ощущать, поднимать кружку с чаем, либо до мелкой моторики, — отметил врач.

Эксперт подчеркнул, что бионические протезы производятся с применением нанотехнологий, 3D-принтеров и углепластика. Собеседник также заявил, что Костомаров сможет ходить с бионическим протезом стопы, если данная операция ему понадобится. Он добавил, что современные технологии позволяют пациентам играть в хоккей с бионической ногой.

Врачи готовят Костомарова к протезированию, сообщает RT со ссылкой на источник. По его словам, все операции завершены, спортсмен пришел в себя. Его отключили от аппарата вентиляции легких, а также убрали трахеостому. Ранее СМИ писали, что он перенес ампутацию стопы и кистей.

Костомаров попал в реанимацию с респираторной инфекцией в ночь на 10 января. Фигурист находился в тяжелом состоянии из-за осложнений. Из-за тяжелой пневмонии его пришлось подключить к аппарату ИВЛ.

Telegram-канал «112» ранее сообщил, что врачи также диагностировали у фигуриста серьезные проблемы с печенью из-за сильнодействующих лекарств. Коллега спортсмена Илья Авербух впоследствии рассказал, что Костомаров может самостоятельно общаться с людьми, на днях он записал голосовое сообщение.