https://static.news.ru/photo/65097e78-338f-11ea-9e6a-fa163e074e61_660.jpg Михаил Каабак Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Проект федерального закона о донорстве органов имеет ряд недостатков. Их назвал руководитель отделения трансплантации органов детям Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) Михаил Каабак.

В статье 7-й перечисляются донорские органы, которые могут пересаживаться. Среди них нет редко, но все же пересаживаемых — таких, например, как лицо, руки. В нашей стране они пока не пересаживались, но такие трансплантации в мире выполняются, — пояснил медик РИА Новости.

Каабак также уточнил, что проектом не разрешается пересаживать матку и эндокринные железы. Такие операции проводятся очень редко в мире, но тем не менее, если кто-то из российских специалистов решится на это, то столкнётся с ограничениями в законе, заключил трансплантолог. Он также обратил внимание на то, что в документе предусматривается архаичная система регистрации волеизъявления граждан о посмертном донорстве.

Законопроект подготовили депутаты Госдумы и Минздрав вместе с профессиональным сообществом. Он может вступить в силу с 1 июня 2021 года.

Каабак вместе с коллегой Надеждой Бабенко — единственные врачи в стране, которые проводят пересадку почек детям весом менее 10 килограммов. Оба врача работали в НМИЦ на четверть ставки с 2015 года. Этой осенью доктора решили устроиться на полную ставку, но получили отказ. После того, как информация об этом появилась в СМИ, докторов вернули на работу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в России растёт число операций по пересадке органов. Тем не менее на трансплантацию стоят очереди, и ежегодно десятки людей умирают, не дождавшись оперативного вмешательства, способного спасти им жизнь. Врачи-трансплантологи убеждены: надо вести санитарно-просветительскую работу, чтобы с младых ногтей у граждан было понимание благородства, заключённого в посмертном донорстве.