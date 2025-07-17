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17 июля 2025 в 18:59

Торт «Чародейка» — ленивая магия вкуса: готовим без выпечки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Торт «Чародейка» — это простой десерт, который готовится без духовки и удивляет своим вкусом. Нежные коржи на сковороде в сочетании с воздушным заварным кремом создают идеальную текстуру. Такой торт станет украшением любого чаепития и понравится всем, кто любит необычные десерты.

Ингредиенты:

  • мука — 2 стакана;
  • яйца — 3 шт.;
  • молоко — 1 стакан;
  • сахар — 3 ст. л.;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • ванилин — щепотка.

Для крема:

  • молоко — 500 мл;
  • яйца — 2 шт.;
  • сахар — 150 г;
  • мука — 2 ст. л.;
  • ванилин — щепотка.

Приготовление:

  1. Смешайте ингредиенты для коржей, жарьте на сковороде как блинчики.
  2. Для крема смешайте все ингредиенты, варите до загустения.
  3. Соберите торт, чередуя коржи и крем.
  4. Украсьте по желанию.

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.

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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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