Торт «Чародейка» — ленивая магия вкуса: готовим без выпечки

Торт «Чародейка» — это простой десерт, который готовится без духовки и удивляет своим вкусом. Нежные коржи на сковороде в сочетании с воздушным заварным кремом создают идеальную текстуру. Такой торт станет украшением любого чаепития и понравится всем, кто любит необычные десерты.
Ингредиенты:
- мука — 2 стакана;
- яйца — 3 шт.;
- молоко — 1 стакан;
- сахар — 3 ст. л.;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- ванилин — щепотка.
Для крема:
- молоко — 500 мл;
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 150 г;
- мука — 2 ст. л.;
- ванилин — щепотка.
Приготовление:
- Смешайте ингредиенты для коржей, жарьте на сковороде как блинчики.
- Для крема смешайте все ингредиенты, варите до загустения.
- Соберите торт, чередуя коржи и крем.
- Украсьте по желанию.
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