Торт «Чародейка» — ленивая магия вкуса: готовим без выпечки

Торт «Чародейка» — это простой десерт, который готовится без духовки и удивляет своим вкусом. Нежные коржи на сковороде в сочетании с воздушным заварным кремом создают идеальную текстуру. Такой торт станет украшением любого чаепития и понравится всем, кто любит необычные десерты.

Ингредиенты:

мука — 2 стакана;

яйца — 3 шт.;

молоко — 1 стакан;

сахар — 3 ст. л.;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

ванилин — щепотка.

Для крема:

молоко — 500 мл;

яйца — 2 шт.;

сахар — 150 г;

мука — 2 ст. л.;

ванилин — щепотка.

Приготовление:

Смешайте ингредиенты для коржей, жарьте на сковороде как блинчики. Для крема смешайте все ингредиенты, варите до загустения. Соберите торт, чередуя коржи и крем. Украсьте по желанию.

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