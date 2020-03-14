https://static.news.ru/photo/1ed5cba0-66d9-11ea-912d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Крупнейшие торговые сети России зафиксировали скачок спроса на крупы, макароны, консервы, моющие средства и другие товары длительного хранения. Ретейлеры связали происходящее с паникой из-за коронавируса и обвала рубля.

По информации ТАСС, все ретейлеры опровергли возможность дефицита товаров и введения ограничений для покупателей. Компании начали закупать больше товаров первой необходимости на волне возросшего спроса.

Работаем над ускорением размещения товаров указанных групп в торговых залах без создания дискомфорта для покупателей, в том числе путём наращивания оптовой палетной выкладки, — отметил представитель Metro.

Как писал NEWS.ru, перебои с поставками продуктов уже опровергли в Минпромторге, объяснив пустые полки в некоторых магазинах тем, что ретейлеры не успели перенастроить логистику. В европейских странах, где начал действовать карантин, покупатели также стали опустошать супермаркеты.

Коронавирусная инфекция COVID-19 признана пандемией, в мире заражены 157 тысяч человек. Погибли более 5,8 тысячи заболевших, выздоровели почти 78 тысяч.