Крупнейшие торговые сети России зафиксировали скачок спроса на крупы, макароны, консервы, моющие средства и другие товары длительного хранения. Ретейлеры связали происходящее с паникой из-за коронавируса и обвала рубля.
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Работаем над ускорением размещения товаров указанных групп в торговых залах без создания дискомфорта для покупателей, в том числе путём наращивания оптовой палетной выкладки, — отметил представитель Metro.
Как писал NEWS.ru, перебои с поставками продуктов уже опровергли в Минпромторге, объяснив пустые полки в некоторых магазинах тем, что ретейлеры не успели перенастроить логистику. В европейских странах, где начал действовать карантин, покупатели также стали опустошать супермаркеты.
Коронавирусная инфекция COVID-19 признана пандемией, в мире заражены 157 тысяч человек. Погибли более 5,8 тысячи заболевших, выздоровели почти 78 тысяч.
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