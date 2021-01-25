Мама четырёх детей дала советы по организации обучения на удалёнке: топ-5

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Британский блогер и мать четырёх детей Анна Сакконе Джоли дала важные советы родителям по организации обучения на удалёнке. У Джоли 1,8 млн подписчиков на YouTube, которым она периодически рассказывает, как справляется с хаосом в доме.

Как пишет Daily Star, Анна за коронавирусный год, когда детей то отправляли в школу, то заставляли месяцами сидеть на карантине, выработала универсальные правила для себя, которые позволили ей не сойти с ума и всё успеть.

Её топ-5 выглядит так:

1. Используйте дневник, настенный календарь или бумагу для планирования в начале каждой недели.

Блогер присвоила каждому члену семьи свой цвет и в настенном кухонном календаре отмечает дела на день.

Мы поняли, что детям намного легче сосредоточиться по утрам, поэтому мы стараемся, чтобы самые важные части домашнего обучения были выполнены в это время, но каждый ребёнок индивидуален, — рассказала Анна Сакконе Джоли.

2. Дайте детям возможность работать самостоятельно.

В её семье это пока работает только со старшей дочерью Эмилией, которой 8 лет. Остальные трое слишком малы — Эдуардо 6 лет, Алессии 3 года, Андреа 2 года. Но старшей девочке дают практически полную свободу. И это в дальнейшем будет полезно не только для неё, но и для родителей, уверена блогер.

3. Выделите время для физической активности.

Удостоверьтесь, что ваши дети уделяют время физическим упражнениям. Это действительно важно и помогает поддерживать их уровень энергии на одном уровне. Обычно семья Джоли выводит детей либо в сад, либо на прогулку раз в день. Это даёт им возможность отдохнуть от постоянного сидения за гаджетами.

4. Приготовьте ужин пораньше, чтобы провести время с семьёй.

Когда дети максимально сконцентрированы на учёбе и своих делах, лучше всего выделить время на приготовление ужина, чтобы потом на исходе дня расслабиться, а не стоять у плиты.

5. Всегда составляйте план питания на неделю.

Во-первых, это экономит деньги, потому что вы не тратитесь в супермаркете каждый раз на ерунду. Во-вторых, это помогает быть более организованным.

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