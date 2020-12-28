Учёные заявили об значительном падении зрения у детей на удалёнке

https://static.news.ru/photo/4615bb14-4967-11eb-85ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Близорукость развивается в полтора раза быстрее у школьников на дистанционном обучении. Этот вывод сделали на основе исследований эксперты Школы офтольмалогии и оптометрии и глазной больницы Медицинского университета Вэньчжоу в Китае.

Специалисты ведут проект, целью которого является проверка остроты зрения более 1 млн школьников раз в полгода на протяжении 10 лет. Последнее исследование включало три обследования на близорукость в 1,3 тыс. школ, пишут «Известия».

За основу исследования были взяты обычный период — июнь-декабрь 2019 года и период карантина — январь-июнь 2020 года. Среди всех учащихся учёные обнаружили, что полугодовое прогрессирование близорукости во время карантина увеличилось в полтора раза, говорится в исследовании.

Эксперты изучили миопию средней и высокой степени среди младшеклассников и учеников средней и старшей школы в качестве двух основных групп. Выяснилось, что больше других проблемы со зрением возникают у учеников 1-6 классов.

Учёные предполагают, что новые формы обучения могут привести к значительному увеличению распространённости близорукости у школьников. Объясняется это длительными контактами с гаджетами, уменьшением общей активности на открытом воздухе.

Ускорение прогрессирования близорукости в полтора раза — это только промежуточный результат, считают учёные. Они намерены изучить долгосрочное влияние дистанционного обучения на зрение детей.

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