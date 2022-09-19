Тимати раскритиковал Пугачеву, пожелавшую стать иноагентом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) раскритиковал поведение певицы Аллы Пугачевой, попросившей Минюст признать ее иноагентом вслед за супругом Максимом Галкиным. Под постом артистки в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) музыкант написал, что певица критиковала родину вместе с другими артистами, которые покинули Россию после начала спецоперации на Украине.

Думаю, что поливать помоями свою «любимую» страну и хихикать над ее политрешениями и вектором вместе с кучкой иммигрантов в небольших европейских залах — это настоящее достоинство и патриотизм! — отметил рэпер.

Он напомнил, что певица имела признание в России и получала государственные награды, а ее муж стал узнаваем исключительно благодаря тому, что большую часть жизни проработал на федеральном канале.

18 сентября Пугачева призвала Минюст России включить ее в реестр иноагентов. Она заявила, что солидарна с мужем Максимом Галкиным, которого назвала честным, порядочным и неподкупным патриотом России.

16 сентября Минюст РФ внес Галкина в реестр физлиц-иноагентов. В графе «Иностранное финансирование» у телеведущего указана Украина. Сам артист заявил, что не занимается политической деятельностью и не получает денег с Украины, поэтому не считает себя иностранным агентом. Он подчеркнул, что несмотря на присвоенный ему Минюстом статус, продолжит шутить над политиками, чем занимается на протяжении 28 лет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что Галкин «делал очень плохие заявления», но от Пугачевой он не слышал ни одного антироссийского заявления.