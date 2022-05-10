Терапевт рассказала про опасность головной боли после еды Терапевт Хамицева рассказала про опасность головной боли после еды

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Терапевт Оксана Хамицева рассказала URA.RU, что головная боль после еды может говорить о сахарном диабете, аллергии и реакции на токсические вещества. Эксперт добавила, что после приёма пищи у больных диабетом наступает гипогликемия, которая приводит к энергетическому голоданию головного мозга. Ещё одной причиной может быть нарушение функции поджелудочной железы.

Если головная боль после еды связана с нарушением функции поджелудочной железы, то без своевременного обращения к эндокринологу и постановки верного диагноза, сахарный диабет может привести к необратимым последствиям, — заявила Хамицева.

Специалист отметила, что не следует полагаться на обезболивающих, так как они могут привести к заболеваниям желудка. Она порекомендовала при частых болях в голове обратиться ко врачу.

Врач-диетолог Елена Соломатина ранее рассказала, что употребление овощей из семейства крестоцветных в неограниченном количестве для женского организма может быть опасным. Эксперт уточнила, что к семейству крестоцветных входят брокколи, кочанная капуста, репа, редька, хрен, листовая горчица, редис, кресс-салат. По её словам, продукты содержат изотиоцианаты, которые подавляют выработку гормонов и обостряют гипотиреоз.