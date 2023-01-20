Терапевт предупредил об опасности самолечения антибиотиками Терапевт Лишин предупредил, что вирусы не лечатся антибиотиками

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В период обострения гриппа люди начинают принимать антибиотики, не учитывая тот факт, что вирусы ими не лечатся, рассказал врач-терапевт Виктор Лишин. В беседе с «МК в Великом Новгороде» специалист объяснил, что самолечение антибактериальными препаратами без назначения врача может привести к дисбактериозу и устойчивости к противомикробным лекарствам.

Сейчас наблюдается тенденция обострения гриппа, а вирусы не лечатся антибиотиками. К сожалению, многие люди этого не знают и принимают их при высокой температуре, даже если нет бактериальной инфекции, — отметил специалист.

Терапевт объяснил, что если принимать антибиотики часто, к ним вырабатывается устойчивость, а это значит, что противомикробные препараты перестанут действовать и не помогут в дальнейшем. По словам Лишина, длительный прием антибиотиков может привести к осложнениям, которые влияют на кишечник и иммунную систему.

Терапевт напомнил, что пить антибиотики можно только по назначению врача. Обычно, рассказал Лишин, такие препараты выписываются на короткий срок. Важно пропить курс антибиотиков полностью, чтобы организм получил достаточную дозу для уничтожения бактерий, уточнил специалист.

Врач-гастроэнтеролог Сергея Вялов рассказал, что бесконтрольный прием антибиотиков может испортить микрофлору кишечника. По словам специалиста, в организме человека могут начать развиваться опасные бактерии клостридии и грибы. Специалист добавил, что самолечение антибиотиками порой приводит к токсическому поражению печени.