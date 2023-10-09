Танцы до утра и сотрясение мозга: что известно о травме главного раввина РФ Главного раввина России Берла Лазара госпитализировали с сотрясением мозга

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Берл Лазар

Главный раввин России Берл Лазар попал в больницу с сотрясением головного мозга, сообщил NEWS.ru руководитель его пресс-службы Борис Горух. Что известно об инциденте и состоянии ребе?

Как Берл Лазар получил травму

Берл Лазар был госпитализирован в столичном районе Марьина Роща после религиозных танцев, посвященных празднику Симхат Тора, который отмечался 7 октября.

«Эти танцы в Симхат Тора в Марьиной Роще не забудутся никогда. Он танцевал до полтретьего ночи, а в полтретьего ночи он упал. Сейчас раввин Лазар в больнице, ему сделали все проверки», — отметил Горух.

По его словам, состояние главного раввина России не вызывает опасений, однако врачи рекомендовали ему покой. Борис Горух считает, что причиной падения могло стать столкновение с другими танцующими.

«Не знаю, поскользнулся ли он или столкнулся с кем-то из танцующих. Вроде ничего страшного, но врачи говорят, что ему нужен покой. Все прогнозы позитивные», — заявил он.

Что за праздник Симхат Тора

Праздник Симхат Тора также носит название «Радость Торы». Он установлен в память о 40-летнем странствовании еврейского народа по пустыне на пути из Египта в Землю обетованную и означает окончание годового цикла чтения главной священной книги иудеев. Она разделяется на 54 главы — по количеству недель в високосном году.

Каждую неделю принято изучать по одной главе, в високосный год — по две. В день Симхат Тора чтение священных текстов не прекращается, оно начинается заново с Сотворения мира. Обычно организованные мероприятия завершаются обрядом семикратного обхода вокруг бимы с молитвенными песнями и танцами, а далее переходят к пиру с алкогольными напитками.

Представитель и руководитель пресс-службы Федерации еврейских общин России сообщил, что во время празднования, перед инцидентом с раввином, стали приходить новости о конфликте в Израиле. Тогда ребе сказал присутствующим, что они должны танцевать более интенсивно, чем обычно.

«Тогда ребе нам сказал, что мы должны исполнять обычай танцевать с Торой больше, чем всегда, — вложив в танец боль и надежду, веру и уверенность, и так победим!» — отметил Борис Горух.

По его мнению, инцидент с травмой Берла Лазара был «логическим завершением этого исступленного танца».

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Главный раввин России Берл Лазар Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Главный раввин России Берл Лазар Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Главный раввин России Берл Лазар Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Главный раввин России Берл Лазар Фото: kremlin.ru Главный раввин России Берл Лазар Фото: kremlin.ru Главный раввин России Берл Лазар Фото: kremlin.ru Главный раввин России Берл Лазар Фото: kremlin.ru Главный раввин России Берл Лазар Фото: kremlin.ru Главный раввин России Берл Лазар (слева) и президент Федерации еврейских общин Александр Борода Фото: kremlin.ru Главный раввин России Берл Лазар (слева) и президент Федерации еврейских общин Александр Борода Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press Главный раввин России Берл Лазар Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press Главный раввин России Берл Лазар Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press Главный раввин России Берл Лазар Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press Главный раввин России Берл Лазар

Что известно о ситуации в Израиле

Палестинское исламистское движение ХАМАС 7 октября атаковало Израиль, обстреляв юг и центр страны ракетами. В ответ на это командование армии Израиля (ЦАХАЛ) объявило о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа. При этом власти страны заявили, что страна находится в состоянии войны, началась мобилизация резервистов. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал, что бойцы ХАМАС заплатят цену, «которой раньше не знали».

Согласно последним данным, израильские войска завершили боевые действия в городах страны. Населенные пункты вдоль границы с сектором Газа сейчас контролируют военные, однако не исключено, что там еще могут оставаться вооруженные палестинцы.

Израильское издание The Times of Israel сообщило, что количество погибших на территории страны в результате атак со стороны ХАМАС превысило 600 человек. В Палестине заявили о 493 погибших от ударов Израиля по сектору Газа.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в настоящий момент нет информации о пострадавших в Израиле россиянах.

«Весьма энергичные усилия предпринимает наше посольство на месте. Дипломаты работают круглые сутки. Пока какой-либо информацией о пострадавших [в Израиле] россиянах наше посольство не располагает», — сообщил он.

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