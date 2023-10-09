Песков: информации о пострадавших в Израиле россиянах пока нет

Фото: Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

Информации о пострадавших в Израиле россиянах пока нет, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, российские дипломаты находятся в контакте с палестинскими властями, чтобы узнать о гражданах РФ в Палестине. По данным российской стороны, их может быть несколько тысяч.

Весьма энергичные усилия предпринимает наше посольство на месте. Дипломаты работают круглые сутки. Пока какой-либо информацией о пострадавших [в Израиле] россиянах наше посольство не располагает, — сообщил Песков.

Представитель Кремля добавил, что Россия с тревогой наблюдает за происходящим вокруг Израиля. По его словам, обострение палестино-израильского конфликта является очень большой опасностью для региона и может привести к разрастанию напряженности.

При этом он также добавил, что в графике российского президента Владимира Путина пока нет контактов с руководством Израиля и Палестины. Однако, отметил он, они могут быть оперативно согласованы в случае необходимости.

ХАМАС атаковал Израиль в субботу, 7 октября. В ответ израильские власти объявили о начале операции «Железные мечи». Жителей сектора Газа призвали покинуть свои дома. В понедельник, 9 октября, израильская армия заявила о завершении боевых действий в городах.