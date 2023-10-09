Израильская армия объявила о прекращении боев в городах

Фото: IMAGO/FADI AMUN/Global Look Press

Армия обороны Израиля

Израильские войска завершили боевые действия в городах, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Как отмечается, населенные пункты вдоль границы с сектором Газа сейчас контролируют военные, хотя там все еще могут находиться вооруженные палестинцы.

Бои в израильских городах завершились, из сектора Газа выпущено более 4,4 тысячи ракет, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что конфликт на Ближнем Востоке вспыхнул в субботу, 7 октября, когда бойцы палестинского движения ХАМАС нанесли ракетный удар по центральным и южным районам Израиля. В ответ командование ЦАХАЛ объявило о начале операции «Железные мечи».

Позднее правительство Израиля одобрило введение «пункта 40» основного закона, который подразумевает официальное объявление военного положения. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху на этом фоне пообещал, что бойцы ХАМАС заплатят цену, «которой раньше не знали». Как утверждает The Washington Post, ссылаясь на американских чиновников, в Вашингтоне ожидают, что израильские войска войдут в сектор Газа уже в ближайшие дни.

В ХАМАС при этом заявили, что не видят перспектив перемирия, так как «оккупация со стороны Израиля находится в разгаре своей агрессии».