Песков рассказал, будет ли Путин общаться с лидерами Палестины и Израиля Песков: контакты Путина с лидерами Израиля и Палестины пока не запланированы

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Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в графике президента России Владимира Путина пока нет контактов с руководством Израиля и Палестины, передает ТАСС. Вместе с тем пресс-секретарь главы государства отметил, что они могут быть оперативно организованы.

В настоящий момент в графике таких контактов нет. Контакты идут по линии дипломатических ведомств. При необходимости такие контакты могут быть организованы весьма и весьма оперативно, — сказал Песков.

Он добавил, что Москва считает необходимым как можно скорее перевести сложившуюся ситуацию в мирное русло. Продолжение такого витка насилия чревато дальнейшей эскалацией и разрастанием конфликта, отметил представитель Кремля. Он подчеркнул, что обострение палестино-израильского конфликта — очень большая опасность для региона.

По данным на 8 октября, число погибших в Израиле в ходе атак радикальной палестинской группировки ХАМАС превысило 600, 2048 человек ранены.

8 октября правительство Израиля одобрило введение «пункта 40» основного закона, который подразумевает объявление положения войны в стране. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что государство будет очищено от бойцов ХАМАС и они заплатят цену, «которой раньше не знали».