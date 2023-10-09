Главный раввин России попал в больницу после танцев Главный раввин России Берл Лазар попал в больницу с сотрясением головного мозга

Фото: kremlin.ru

Главный раввин России Берл Лазар

Главный раввин России Берл Лазар попал в больницу с сотрясением головного мозга, сообщил в беседе с NEWS.ru руководитель его пресс-службы Борис Горух. По его словам, раввин получил травму во время танцев на праздновании Симхат Тора в синагоге в Марьиной Роще. Он отметил, что состояние Лазара удовлетворительное, сейчас ему нужен покой.

Эти танцы Симхат Тора в Марьиной Роще не забудутся никогда. Он танцевал до полтретьего ночи, а в полтретьего ночи он упал. Сейчас раввин Лазар в больнице, ему сделали все проверки. Не знаю, поскользнулся ли он или столкнулся с кем-то из танцующих. Вроде ничего страшного, но врачи говорят, что ему нужен покой. Все прогнозы позитивные, — сказал Горух.

Отмечается, что состояние раввина оценивается как стабильное и безопасное. Он находится в сознании и общается с медицинским персоналом.

Ранее 35-летняя актриса Кристина Асмус сообщила, что получила сложный перелом ноги со смещением. Артистка травмировалась накануне съемок нового фильма в Санкт-Петербурге. Асмус сообщила о начале работы над картиной о 90-х, для чего сменила цвет волос. Звезда «Интернов» призналась, что ей потребуются операция и длительное восстановление.

До этого сообщалось, что двум актрисам театра Вахтангова, Агнессе Петерсон и Лидии Вележевой, потребовалась экстренная медицинская помощь с разницей в один день. 10 сентября заслуженная артистка Петерсон упала в здании театра и получила сотрясение головного мозга с закрытой черепно-мозговой травмой. Она была в срочном порядке госпитализирована.

9 сентября у Вележевой резко упало давление. Прибывшие на вызов медики поставили ей диагноз «расстройство вегетативной нервной системы». Артистка отказалась от госпитализации.