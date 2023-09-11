Двум актрисам театра Вахтангова потребовалась срочная помощь врачей Mash: актрисам театра Вахтангова Вележевой и Петерсон потребовалась медпомощь

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лидия Вележева

Telegram-канал Mash сообщает, что двум актрисам театра Вахтангова, Агнессе Петерсон и Лидии Вележевой, потребовалась экстренная медицинская помощь с разницей в один день. В публикации говорится, что 10 сентября заслуженная артистка Петерсон упала в здании театра и получила сотрясение головного мозга с закрытой черепно-мозговой травмой. Она была в срочном порядке госпитализирована.

По данным Mash, 9 сентября проблемы со здоровьем возникли и у актрисы Вележевой — у нее резко упало давление. Прибывшие на вызов медики поставили ей диагноз «расстройство вегетативной нервной системы». От госпитализации артистка отказалась.

Ранее народная артистка России Татьяна Васильева рассказала, что во время недавней госпитализации у нее обнаружили «камни в ушках». При этом сначала Васильева подумала, что ее разбил инсульт или инфаркт.

До этого сообщалось, что в больницу попала актриса Марина Неелова. По данным Mash, она была госпитализирована в тяжелом состоянии, а спектакли с ее участием в театре «Современник» отменили. Заслуженная артистка России Мария Аниканова заявила, что Неелова «здоровее всех нас». Она предположила, что госпитализация артистки связана с плановым обследованием или операцией.