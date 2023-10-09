В РСТ рассказали о ситуации с российскими туристами в Израиле В РСТ заявили, что информации о пострадавших в Израиле россиянах не поступало

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Сообщений от консульства или посольства России в Израиле по поводу пострадавших туристов из РФ не поступало, рассказал NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. По его словам, оказавшиеся в ближневосточной стране граждане в скором времени вернутся домой.

Никаких сообщений от консульства или посольства по поводу пострадавших туристов не поступало, поэтому в скором времени все они вернутся в Россию. По нашим данным, на территории Израиля находились чуть больше 100 российских туристов, не считая самостоятельных поездок, — сказал Барзыкин.

Самостоятельным туристам, как заявил вице-президент РСТ, необходимо выяснять актуальную информацию на горячей линии либо через контактный центр авиакомпании. Там можно узнать о текущем статусе полетов, переносе рейса или его отмене. При этом в случае отмены рейса обеспечивают возврат денежных средств без штрафа, добавил Барзыкин.

Барзыкин напомнил, что после рекомендации Минэкономразвития РСТ приостановил продажу туров в Израиль, где сейчас идут боевые действия. Граждан также призвали проявлять осторожность, следить за официальными сообщениями местных властей и следовать их указаниям. Ведомство предписало региональным органам власти в срочном порядке донести эту информацию до сведения туристов, туроператоров и турагентов.