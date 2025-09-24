Такой кекс готовлю на глаз — всегда выходит вкусно! Яблоко, вишня и корица — беспроигрышное комбо

Яблочно-вишневый кекс с корицей представляет собой нежную и ароматную выпечку, которая сочетает фруктовую свежесть и согревающие нотки специй. Это блюдо отличается влажной текстурой и насыщенным вкусом, что делает его идеальным выбором для домашнего чаепития. Сочетание сочных яблок, кисловатой вишни и ароматной корицы создает гармоничный вкусовой букет.

Для приготовления потребуется: 2 яблока, 150 г вишни (свежей или замороженной), 200 г муки, 150 г сахара, 2 яйца, 100 мл растительного масла, 1 чайная ложка разрыхлителя, 1 столовая ложка корицы, щепотка соли. Яблоки очищают от кожуры и нарезают мелкими кубиками, вишню освобождают от косточек. Сухие ингредиенты смешивают в отдельной емкости. Яйца взбивают с сахаром до светлой пены, добавляют масло и продолжают взбивать. Постепенно вводят сухую смесь, аккуратно перемешивая лопаткой. Добавляют яблоки и вишню, распределяют по тесту. Выливают в смазанную форму и выпекают при 180 градусах 40-45 минут.

