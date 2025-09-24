Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 сентября 2025 в 10:05

Такой кекс готовлю на глаз — всегда выходит вкусно! Яблоко, вишня и корица — беспроигрышное комбо

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Яблочно-вишневый кекс с корицей представляет собой нежную и ароматную выпечку, которая сочетает фруктовую свежесть и согревающие нотки специй. Это блюдо отличается влажной текстурой и насыщенным вкусом, что делает его идеальным выбором для домашнего чаепития. Сочетание сочных яблок, кисловатой вишни и ароматной корицы создает гармоничный вкусовой букет.

Для приготовления потребуется: 2 яблока, 150 г вишни (свежей или замороженной), 200 г муки, 150 г сахара, 2 яйца, 100 мл растительного масла, 1 чайная ложка разрыхлителя, 1 столовая ложка корицы, щепотка соли. Яблоки очищают от кожуры и нарезают мелкими кубиками, вишню освобождают от косточек. Сухие ингредиенты смешивают в отдельной емкости. Яйца взбивают с сахаром до светлой пены, добавляют масло и продолжают взбивать. Постепенно вводят сухую смесь, аккуратно перемешивая лопаткой. Добавляют яблоки и вишню, распределяют по тесту. Выливают в смазанную форму и выпекают при 180 градусах 40-45 минут.

Ранее сообщалось о десерте, который отлично подойдет ленивым сладкоежкам. Это молочные кубики. Они получаются воздушными, с приятной текстурой, а готовятся буквально за считаные минуты.

десерты
еда
рецепты
кексы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
