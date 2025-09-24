Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
24 сентября 2025 в 07:05

Делаю сыр, но из фруктов — десерт полюбился всей семье, а готовится на раз-два

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Яблочный сыр представляет собой уникальный десерт, который сочетает насыщенный фруктовый вкус и нежную плотную текстуру. Это лакомство готовят из яблочного пюре длительным увариванием без добавления желатина или других загустителей. Натуральный продукт сохраняет весь аромат свежих яблок и обладает приятной кисло-сладкой ноткой.

Для приготовления потребуется: 2 кг кисло-сладких яблок, 500 г сахара, 1 чайная ложка корицы, половина чайной ложки молотой гвоздики и сок половины лимона. Яблоки моют, удаляют сердцевину и нарезают дольками, не снимая кожуру. Фрукты тушат в кастрюле с небольшим количеством воды до полного размягчения. Полученную массу протирают через сито для получения однородного пюре. В пюре добавляют сахар, специи и лимонный сок, затем уваривают на медленном огне при постоянном помешивании 1,5–2 часа до загустения. Готовность проверяют по следу от ложки — масса не должна растекаться. Густую массу выкладывают в форму, застеленную пергаментом, и оставляют сушиться при комнатной температуре на 2–3 дня. Готовый яблочный сыр нарезают ломтиками и подают к чаю или кофе. Секрет успеха заключается в использовании яблок разных сортов для сложного вкуса и постоянном помешивании при уваривании. Хранят десерт в холодильнике до двух недель. Это лакомство особенно понравится тем, кто ищет полезную альтернативу традиционным сладостям.

Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду. Он делается из адыгейского сыра и поражает необычным вкусом.

Читайте также
Идеальные налистники с яблочной начинкой: готовим по старинному рецепту
Семья и жизнь
Идеальные налистники с яблочной начинкой: готовим по старинному рецепту
Трехслойный яблочный пирог: осенний десерт с простым суфле
Общество
Трехслойный яблочный пирог: осенний десерт с простым суфле
Полезный десерт за 10 минут — готовим фруктовый пудинг: обожают взрослые и дети
Общество
Полезный десерт за 10 минут — готовим фруктовый пудинг: обожают взрослые и дети
Яблоки для детокса и здоровья кишечника — как фрукт помогает выводить токсины и поддерживать организм
Общество
Яблоки для детокса и здоровья кишечника — как фрукт помогает выводить токсины и поддерживать организм
Пухлые рогалики с повидлом: готовим на простом творожном тесте
Общество
Пухлые рогалики с повидлом: готовим на простом творожном тесте
яблоки
фрукты
десерты
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Угрозы дезертирством, огневой мешок для ВСУ: новости СВО к утру 24 сентября
Стало известно, где прячется сбежавший из суда экс-чиновник Росимущества
Россиянин не смог попасть в Китай из-за посещения Турции
В России пророчат массовую отставку губернаторов
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 24 сентября: инфографика
В Минобороны раскрыли число сбитых за ночь над регионами России БПЛА
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 24 сентября
Минимум 14 человек погибли на Тайване из-за тайфуна
Известному блогеру-иноагенту избрали меру пресечения
В Британии обвинили фон дер Ляйен в эскапизме из-за происходящего в России
«Крутые, как обрыв»: военэксперт о неочевидной цели отправки ВСУ за границу
Диетические сырники с бананом — сладкий завтрак без лишних калорий
Еще три аэропорта России временно закрыты для полетов
Российского экс-офицера объявили в розыск за губительное предательство
«Вдыхали воздух свободы»: Захарова о скандальном ролике с польским лидером
ВСУ пытались повлиять на российских бойцов песнями Сердючки
Названа опасная болезнь, которая может скрываться за обычной усталостью
«Продажные шкуры»: генерал ответил, как ВСУ атакуют глубинные регионы РФ
Тайная жена, уход из театра, любовь к родине: как живет Александр Домогаров
МИД России предупредил о появлении дипфейка с участием Захаровой
Дальше
Самое популярное
«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым
Регионы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы
Москва

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы

Атака беспилотников на Москву 22 сентября: какие последствия, что известно
Москва

Атака беспилотников на Москву 22 сентября: какие последствия, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.