Сядет за экстремизм? Что грозит хозяйке кафе Полякевич, выгнавшей бойца СВО

Фото: Социальные сети

Алена Полякевич

Против владелицы кофейни Strong Coffee в Люберцах Алены Полякевич, которая выгнала из заведения участников СВО, возбудили уголовное дело. Ей грозит до пяти лет тюрьмы. Что известно о Полякевич и самом инциденте и в каких еще городах России отказывались обслуживать участников спецоперации — в материале NEWS.ru.

Что известно о произошедшем в кафе

Инцидент, послуживший началом истории, произошел на прошлой неделе. В кофейню Алены Полякевич в Люберцах зашел участник спецоперации. По версии сотрудников заведения, которую приводит Telegram-канал Mash, «мужчина вел себя неадекватно: оскорблял бариста и не реагировал на вежливые просьбы покинуть кофейню». Тогда администратор позвала владелицу — Полякевич пришла и выгнала военного. Но основанием для общественного резонанса и уголовного дела стало не это. а последующие заявления Полякевич в соцсетях.

Что писала хозяйка кофейни об участниках СВО

«В кофейню зашел боец с фронта, начал вести себя, мягко говоря, не очень. Бариста не знала, что делать с ним, в течение часа, на нее он не реагировал примерно никак, решила написать мне. Я пришла и за две минуты уладила эту ситуацию. Без крика, без мата и прочего, просто попросила покинуть помещение. Бомжей я уже выгоняла, а теперь и горе-бойцы есть в моем списке», — написала хозяйка кофейни в соцсетях после инцидента.

Другой свой пост Алена Полякевич сопроводила следующим текстом: «Выгоняю бойцов сво бесплатно, без регистрации и смс» (орфография сохранена).

Издание Mash также опубликовало скриншот комментария Полякевич в соцсетях (по утверждению Mash, он теперь удален со страницы, на данный момент профили сделаны приватными), где она якобы пишет о бойцах, что, с одной стороны, ей их жаль, с другой — она считает, что им нужно было «максимально качать права», чтобы не попасть на фронт. На другом скриншоте, якобы сделанном со страницы Полякевич, есть фраза: «странно ощущать себя жителем фашистской страны».

Эти публикации вызвали негодование активистов движения «Русская община ZOV».

Фото: Социальные сети Алена Полякевич

Кто написал заявление на хозяйку кофейни

После публикации скандальных постов в кофейню пришли другие участники спецоперации вместе с активистами движения «Русская община ZOV». Сотрудники заведения также отказали им в обслуживании. Тогда общественники вызвали полицию и написали на хозяйку кафе заявление в правоохранительные органы.

Активисты опубликовали видео, на котором запечатлено их общение с полицейскими. Один из силовиков говорит им: «Ребят, мы на вашей стороне. А то такое ощущение, что между нами барьер образовался непонятный. У нас тоже ребята ездят туда [на фронт]».

Кроме того, активисты заявили, что ранее девушка выкладывала в соцсетях видеозаписи с протестных акций против проведения спецоперации. Они попросили проверить Алену Полякевич на причастность к финансированию Вооруженных сил Украины.

26 февраля девушку задержали. Как следует из карточки ее дела на сайте Люберецкого суда, рассмотрение по существу заняло меньше минуты: в 12:49 началось заседание и в это же время Алене вручили копию постановления. В результате девушку оштрафовали на 45 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ).

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как появилось уголовное дело

Активисты «Русской общины» записали также видеообращение к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. 26 февраля против Алены Полякевич было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Оно расследуется по поручению Бастрыкина и контролируется центральным аппаратом ведомства. Девушке грозит наказание от двух до пяти лет лишения свободы.

«В городе Люберцы Московской области женщина, являющаяся собственницей сети предприятий общественного питания, не пускала в заведения участников СВО, а также выложила в социальные сети пост с высказываниями экстремистского характера», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В Telegram-канале «Русской общины» активисты поблагодарили сотрудников СК РФ и лично Александра Бастрыкина за добросовестную реакцию.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Где еще участники СВО сталкивались с враждебным отношением

23 февраля участнику СВО, который зашел в парикмахерскую «Завиток» с нашивкой в виде буквы Z, отказали в обслуживании. Инцидент произошел в Южноуральске Челябинской области. О нем написала в своих соцсетях родственница мужчины. Теперь сотрудников парикмахерской проверяют полицейские.

«Сотрудники полиции не оставили без внимания данную информацию. Руководством даны поручения провести комплекс мероприятий, принять все необходимые меры для установления детальной картины и объективных обстоятельств изложенных в публикации событий», — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что после проверки будет дана правовая оценка в соответствии с законом России.

За день до этого похожий случай произошел в Нижнем Новгороде. 22 февраля российский солдат приехал в отпуск из зоны СВО и сразу, даже не переодевшись в гражданскую одежду, с женой и друзьями решил отдохнуть в развлекательном заведении. Однако в камуфляже его не впустили подряд в два клуба. Охранники объяснили свое решение соответствующим распоряжением администрации заведений. А возмущенный солдат заявил, что гордится своей формой и у охранников заведений нет никаких оснований запрещать ему находиться в помещениях в таком виде.

Фото: Dmitry Chasovitin/Global Look Press

Ранее бойца СВО отказались впустить в один из баров Нижневартовска. Мужчина тоже был в военной форме.

«С другом решили сходить в „Авику“, естественно, я был в форме. Какой-то мужик, типа хозяин, сказал, что я рекламщик СВО. Вел себя агрессивно и матом просил меня удалиться», — сообщил участник СВО.

Подобные случаи начались не в 2024 году. Один из первых скандалов произошел в Саратове еще в ноябре 2022 года: там тоже не пустили бойца СВО в один из местных баров. После этого блогеры решили провести эксперимент: они переоделись в камуфляжную форму со знаками V и попытались попасть в самые дорогие рестораны Москвы.

«В связи с последними событиями в Саратове мы с моим другом и соратником Ярославом решили проверить, как в самом сердце Москвы, на Патриарших прудах, отнесутся к тому, что мы войдем в камуфляже в какой-нибудь ресторан», — проанонсировали авторы эксперимента.

В результате мужчин пустили во все десять заведений, которые они проверяли.

Читайте также:

В Саратовской области два автомобиля задавили участника СВО

В Турции разъяренная толпа громит американские кофейни Starbucks

Активисты заподозрили, что Орбакайте работает с агентами ЦРУ