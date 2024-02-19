В Саратовской области два автомобиля задавили участника СВО «Вольск.ру»: в Саратовской области два автомобиля задавили участника СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Саратовской области два автомобиля задавили мужчину, сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД. По данным портала «Вольск.ру», он был участником специальной военной операции. Пешеход от полученных травм скончался.

По предварительным данным, в 19:40 вблизи поворота на п. Шиханы водитель 1983 г. р., управляя автомобилем Volkswagen Caravelle, в пути следования допустил наезд на пешехода — мужчину 1983 г. р., после чего на пешехода допустил наезд еще один автомобиль, Hyundai Solaris, под управлением водителя — мужчины 1984 г. р., — говорится в сообщении.

По данным «Вольск.ру», в зону боевых действий он был призван из города Сызрань Самарской области.

Ранее автомобиль марки «Форд» сбил несовершеннолетнюю девочку, переходившую дорогу по пешеходному переходу в районе Ростокино на северо-востоке Москвы. Уточняется, что ДТП произошло на улице Бажова. По данным прокуратуры, водителю, который был за рулем автомобиля, 33 года. Пострадавшая девочка 2011 года рождения.

До этого водитель в Санкт-Петербурге сбил подростка на пешеходном переходе. ДТП произошло на улице Лени Голикова. Пострадавшим оказался ученик девятого класса, его госпитализировали в состоянии средней тяжести.