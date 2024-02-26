В Подмосковье оштрафовали хозяйку кофейни, выставившую участника СВО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Владелицу кофейни в подмосковных Люберцах оштрафовали на 45 тысяч рублей по административному протоколу о дискредитации армии после того, как она выставила за дверь участника военной операции на Украине, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». По его данным, сейчас с девушкой ведутся следственные действия. Отмечается, что ее также будут проверять на финансирование ВСУ.

Владелицу кофейни задержали утром после жалобы пророссийских активистов. Они пришли в заведение вместе с сотрудниками правоохранительных органов и написали на нее заявление. После этого в отношении девушки составили протокол о дискредитации российской армии и повезли в суд, где ее оштрафовали на 45 тысяч рублей.

Причиной стали посты девушки в соцсетях. На прошлой неделе она рассказала, что в заведение зашел военный и «начал вести, мягко говоря, не очень», но она «за две минуты, без криков, мата и прочего уладила ситуацию». Теперь хозяйку заведения проверяют на предмет финансирования ВСУ: активисты нашли в ее соцсетях видеозаписи с оппозиционных митингов и посты, где она называет Россию фашистской страной.

Ранее сообщалось, что в самолете авиакомпании S7 произошел конфликт с участием пассажиров, стюардов и полицейских. Люди вступились за участника спецоперации, который летел домой в отпуск. Мужчина выпил и начал оскорблять бортпроводников, из-за чего они позвали на борт полицейских, которые планировали снять мужчину с рейса.