В Турции разъяренная толпа громит американские кофейни Starbucks SHOT: в турецком Диярбакыре протестующие громят американские кофейни Starbucks

Фото: Ak Party/Keystone Press Agency/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган

Разъяренная толпа митингующих в Турции громит американские кофейни Starbucks по всему городу Диярбакыр за поддержку Израиля, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, опубликовавшего видео, массовые антиизраильские выступления начались в стране после призыва президента Реджепа Тайипа Эрдогана выйти на улицы в знак поддержки Палестины.

На кадрах из Диярбакыра видно, как люди громят палками вывески заведений и выкрикивают антиамериканские лозунги. В Стамбуле к консульству Израиля вышли сотни человек. Они выкрикивают лозунги, кидают камни и стреляют фейерверками по зданию. О задержаниях не сообщается.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан ранее заявил, что насилие Израиля в отношении Палестины не принесет мира, а только обострит противостояние. По его мнению, Тель-Авив должен руководствоваться здравомыслием и прекратить агрессию.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что действия Армии обороны Израиля вышли за рамки самообороны и превратились в резню на территории сектора Газа. По его словам, ЦАХАЛ показала себя «дикарями», а весь цивилизованный мир наблюдает за этим. Турецкий лидер обратил внимание, что израильская армия сбросила более 12 тысяч тонн бомб на головы 2,3 миллиона жителей Газы.